南韓團體「ASTRO」22歲成員車銀優，首次個人亞洲巡迴粉絲見面會「JUST ONE 10 MINUTE」今晚（20日）在台大體育館登場，逾1800位粉絲嗨翻週末夜。一登舞台車銀優穿上俊秀的韓服亮相，演唱其主演古裝劇《新入史官丘海昤》的主題曲〈請記得我〉，令粉絲非常驚喜。接著他換上一身印花黑色西裝、用中文打招呼：「大家好，我很想你們」，甜嘴稱讚台灣粉絲害羞遮臉的樣子很可愛，讓現場尖叫聲連連。

車銀優大玩Cosplay，提到《新入史官丘海昤》拍攝，他透露古裝扮相除了要穿上4、5件衣服，更得把頭髮塞到髮網內並戴上假髮，長時間下來其實非常悶熱。此外在遊戲分享的環節他則換上高中制服回憶工作和生活的私密點滴。活動進行時，後台燈光師突然怒吼：「不要搖！」讓他當場僵化愣住，好在主持人機靈解圍，讓這起意外插曲順利平息。

車銀優一登台穿上其主演古裝劇《新入史官丘海昤》的俊秀韓服亮相。（亞士傳媒提供）

車銀優不但與粉絲合照、擊掌，頻頻出招釋好康福利。（亞士傳媒提供）

被封為漫畫走出來的「臉蛋天才」，車銀優準備了不少特別演出，抒情改編小賈斯汀（Justin Bieber）〈Love Yourself〉，宛如情歌王子般地用鋼琴自彈自唱，即使中間有小忘詞，但他仍氣定神閒完美演出。這次為了台灣粉絲，他百忙之中準備創作小天王周興哲的中文歌曲〈怎麼了〉，不論是高音或轉音技巧都讓粉絲深深著迷。

車銀優不但與粉絲合照、擊掌，頻頻出招釋好康福利。（亞士傳媒提供）

車銀優不但與粉絲合照、擊掌，頻頻出招釋好康福利。（亞士傳媒提供）

車銀優不但與粉絲合照、擊掌，頻頻出招釋好康福利。（亞士傳媒提供）

活動上車銀優不但與粉絲合照、擊掌，更親自製作並畫上6顆星星代表「ASTRO」的手工燈籠送給粉絲，頻頻出招釋好康福利，讓人直呼太值得。歌迷最後獻上應援影片，並高舉著手幅「不只10分鐘，會一直當你的守護天使」呼應見面會主題。不只如此，昨天開始全球粉絲發起推特標註「恭喜車銀優開個人見面會」助他登上推特趨勢冠軍，令他感動不已。

車銀優不但與粉絲合照、擊掌，頻頻出招釋好康福利。（亞士傳媒提供）

最後，車銀優演唱〈Rainbow Falling〉及〈You & Me〉，圓滿結束首場台灣見面會。他前一日才結束香港見面會，演出當天馬不停蹄地飛往台灣趕場，一落地就趕往會場彩排演練，接下來將與曼谷、馬尼拉、吉隆坡等海外粉絲相見歡。

(中時 )