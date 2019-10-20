瑞士今天舉行國會大選，預料要求針對氣候問題採取大膽行動的政黨將締造前所未有的選舉成果，而反移民的右翼政黨可能丟掉部分支持率。

法新社報導，瑞士人近期曾為一條因融化而幾乎消失的著名冰川舉行送葬儀式，民調顯示，瑞士可能掀起「綠色浪潮」投票行動。

根據政治研究機構索托莫研究所（Sotomo），氣候變遷取代移民政策，成為瑞士選民最關心的議題。這是瑞士近代政治史上，最顯著的轉變之一。

民調預估，瑞士右翼政黨瑞士人民黨（SVP）將取得超過27%的支持率，仍可能是國會最大黨，但得票率可能較2015年獲得的29%低。SVP一再被控妖魔化移民。

根據瑞士廣播電視台（RTS）本月公布的民調，2015年只獲得7%多得票率的綠黨（Green Party），如今可能獲得近11%選民的青睞。

即使綠黨沒能在內閣取得一席之地，目前在政府裡的政黨仍已誓言採取更多行動，對抗氣候變遷，除了斥責瑞士政治中有「氣候歇斯底里行為」的SVP。

瑞士26州今天舉行投票，只是絕大多數選民都以郵寄方式投票。

(中央社)