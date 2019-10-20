來自印尼的博士生研究台南英語政策、台灣第一位女建築師王秀蓮、府城妝佛工藝、西寮遺址中考古發掘豬隻分析、台南三分子軍事場域的演變以及西港刈香中音樂性文陣等面向的台南研究，背後是台南市文化局為了鼓勵台南研究，關懷鄉土與人文發展，所設立「台南研究博碩士論文研究獎」，以獎學金鼓勵博碩士候選人研究台南人文與社會科學，進而促成對鄉土的認同與愛護。

今年度共計5位博士生與10位碩士生參與徵獎，共計2名博士生、5名碩士生得獎。得獎名單包括：博士生－NURUL DWI PURWANTI（普莞笛）、黄意文，碩士生－朱怡臻、鄭羽伶、徐翊倩、蔡樽賢、呂韻如。本次博士論文主在探討本市文化政策，如從英文友善城市角度探究文化政策，以及探究台南市文化政策的獨特性，碩論主題則涵括台灣第一位女建築師王秀蓮女士、府城妝佛工藝、西寮遺址中考古發掘的豬隻分析、台南三分子軍事場域的演變以及西港刈香中音樂性文陣等面向，不僅呈現多樣性研究風貌，更顯示台南具有多樣性人文社會科學議題，值得學子進行深入研究與探討。

文化局也期盼透過他們往後的研究成果，為台南奠下更多學術基礎。今天在愛國婦人館1樓舉行頒獎典禮，會中除了得獎研究生進行論文研究計畫發表外，更邀請中央研究院臺灣史研究所研究員，同時也是南瀛國際人文社會科學研究中心學術委員的林玉茹老師進行專題演講，演講題目為：「清治初期以臺灣府城為中心的貿易圖像：從施琅說起」，講述在清治初期府城地區的貿易樣態，精彩可期。

(中時 )