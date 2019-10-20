蔡佩穎三回合總桿207桿並列第二。(大會提供/陳筱琳提供)

泰國女將蘇卡潘（Nook Sukapan）今天在日本香川縣滿濃丘鄉村俱樂部，上演逆轉秀，她在最後一回合打出67桿，以3回合總計205桿，兩桿之差贏得2019日台交流香川縣女子高爾夫球賽」冠軍；台灣好手蔡佩穎只繳出71桿，總計207桿和日本選手宮田成華、宮崎乙實等人並列第二名。

這是蘇卡潘今年在日本LPGA次巡賽的第4座冠軍盃，獲得360萬日圓冠軍獎金（約103萬台幣），個人年度獎金累計已達2080萬5380日圓（約594.4萬台幣），由於賽季只剩本週最後一場京都女子公開賽，已經提前確定她在獎金榜年度排名第一。

蔡佩穎最後一回合與蘇卡潘、宮田成華同在領先組競逐冠軍，前9洞宮田成華吞了1個柏忌，蔡佩穎和蘇卡潘各抓1隻小鳥，9洞打完蔡佩穎單獨領先。進入後9洞，蘇卡潘搶先進帳博蒂，關鍵的第十三洞蔡佩穎吞下柏忌，蘇卡潘卻從這洞開始連著3洞都有博蒂進帳，一舉逆轉超前兩桿。同組的宮田成華悶了12洞終於開始有點起色，加上較早出發的宮崎乙實今天打出66桿佳績，也加入追趕領先者的行列。

戰況緊張之際，蘇卡潘在第17洞短洞開球下沙坑，這洞吞下柏忌，變成只領先宮崎乙實1桿，但最後一洞是長洞，領先組3人都以博蒂收尾，蘇卡潘仍以2桿之差歡喜抱走冠軍，蔡佩穎和宮田成華、宮崎乙實並列第二名，各得獎金145萬3333日圓（約41.5萬台幣）。

賽後蔡佩穎表示，今天後9洞有些可惜的地方，第12洞果嶺上她的9呎博蒂機會，推桿沒進推進洞，錯失這個博蒂是關鍵，蔡佩穎說：「那個博蒂如果打下來的話，氣勢可能就完全不一樣，後面也不會追得那麼吃力。第13洞18呎的推桿推得太積極，過洞3呎回推沒進吞了柏忌，對手正好打了博蒂，戰況逆轉。」另外第15洞蔡佩穎也有15呎上坡的博蒂機會，很惜又推得太短。她認為，比賽內容和結果應該還可以更好，「最後只輸兩桿，那兩個博蒂推桿如果能進，不要出現三推的話，真的有機會贏下來。」

這場比賽是台灣LPGA與日本LPGA共同認證的賽事，蔡佩穎並列亞軍，也更加穩固她在TLPGA年度獎金榜的領先地位，賽後她駕車轉往京都準備最後一戰，下周日本次巡賽球季結束之後，她將返台參加2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽。

(中時電子報)