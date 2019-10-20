變裝皇后陳煜明繼2004年演出周美玲執導電影《艷光四射歌舞團》後，投入教職多年，今年再次回歸舞台演出故事工廠《他們等待的那位果陀》，除將首次卸下偽娘裝扮外，更要在舞台上赤裸裸地跟林子恆「求歡」，是一大挑戰，陳煜明坦言，「後來我當老師了，沒特別的夜生活，下課後就回歸家庭生活，這角色與我現在生活狀態不太一樣。」他說，畢竟變裝屬於少眾，如何做出讓同志圈覺得舒服的樣貌，是此次演出最大的挑戰。

變裝皇后陳煜明（左）將在舞台上大膽與林子恆求歡。（故事工廠提供）

陳煜明分享他在國中擔任表演課老師，以及話劇社指導老師，「當時擔心學生不能接受變裝跨性別的身份，因而剪去長達30公分的頭髮，後來發現學生漸漸可以接受，才開始把頭髮留長，化起妝，穿起自己喜歡樣子的衣服，漸漸做自己」。

陳煜明說，他曾問學生希望碰到中規中矩的老師？還是期待上課幽默有趣特別的老師？當學生有志一同選擇後者時，他便透露自己正是這樣的老師。曾有國一新生問他：「老師你為什麼要留長髮？要化妝？」他大方回應：「化妝，讓我有自信。重點是你們能在我課堂上學到什麼。」正向回答學生問題，反而讓學生口耳相傳小明老師是一位怎樣的老師，「教學到現在，還沒接到過家長抗議學校怎麼會有一位變裝皇后老師」。他也認為，時代進步了，現代的社會能夠包容多種樣貌。

變裝皇后陳煜明將在舞台劇中首次卸下偽娘裝扮。（故事工廠提供）

在面對自己性別上意識的過程中，陳煜明坦言，非常謝謝父母的支持，「從沒因這樣的身份跟家人疏離過。」反倒是被媽媽虧：「小明你怎麼那麼愛化妝？比媽媽還愛化妝！」母子倆一大生活樂趣就是分享彼此的化妝品使用經驗，以及一起去採購。在求學過程中，陳煜明透露自己結交過校園老大當好友，恰巧，這位老大喜歡他們班上的女同學，而這位同學又是他的閨蜜，都要透過他在閨蜜前美言，「所以我在學生時期，都沒被欺負過！」陳煜明透露目前是已婚狀態，在對的時間上遇到對的人，「我的另外一半小我四歲，但比我成熟，是他一直鼓勵我重拾演員的身份，這次舞台劇他也會來替我加油。」

故事工廠舞台劇《他們等待的那位果陀》改編自台北文學獎首獎，舞台上大膽揭露交友軟體文化，呈現城市邊緣的慾望暗流，由林子恆、江常輝、呂名堯、陳煜明、劉桓、黃炤翰主演。11月22日至24日於台北水源劇場演出，售票詳洽兩廳院。

(中時 )