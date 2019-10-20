歐洲聯盟今天舉行僅約15分鐘的大使級會議後表示，目前不會急於針對英國首相強生提出的延後脫歐請求作決定。強生昨天在英國國會施壓下，勉為其難向布魯塞爾提出相關請求。

英國國會昨天拒絕就強生提出的新脫歐協議作表決，強生被迫代英國向歐盟第3度請求延後脫歐。原定脫歐日期為10月31日。

扣除英國後，歐盟27個成員國的駐布魯塞爾大使今天罕見地在週日早上舉行會議，並決議將強生版本的脫歐協議依程序要求送交歐洲議會批准。歐洲議會下週將在法國史特拉斯堡開議。

一名歐盟資深外交官表示：「我們期待本週末前情況會較明朗，在那之前我們會觀察倫敦方面的事態發展。」

另一名外交官指出，今天的會議很短促：「沒有提問、沒有討論。我們正在等。」

路透社報導，儘管歐盟領導人普遍對英國曲折顛簸的脫歐過程感到疲乏，他們仍極力試圖避免混亂失序的無協議脫歐發生，因此不太可能拒絕英方延後脫歐的請求，也希望英國國會終究將批准新版脫歐協議。

(中央社)