巴基斯坦和印度又在在有爭議的克什米爾發生駁火，造成雙方至少9人喪生。印度軍方說，週日早上，巴基斯坦士兵在克什米爾高度軍事化的邊境，以印度邊境哨所與平民區為目標開槍，造成2名士兵和1名平民喪生。而巴基斯坦說，是印度對巴方發動攻擊，造成5位平民和1兵士兵的死亡。

美聯社報導，印度陸軍發言人拉吉什‧卡利亞（Rajesh Kalia）上校說，今天的開火是巴基斯坦發動的，造成3名印度平民受傷。卡莉亞稱「這是無端違反印度和巴基斯坦之間2003年停火協議的行為。」

巴基斯坦軍方隨後表示，印軍在高度軍事化的控制線上殺死了5名平民和1名士兵，並炸傷了5名平民和1名士兵。

巴軍方面說，印度軍隊對邊境城鎮朱拉(Jura)、斯哈赫科特(Shahkot)和努瑟里吉(Nousehri)地區的平民為目標，發動猛烈的射擊，也發了迫擊砲。

印度和巴基斯坦在克什米爾地區有著長期的苦難關係，兩國之間存在巨大分歧，可追溯到1947年的雷德克里夫線(Radcliffe Line)的遺留歷史問題，但雙方都不需以談判解決。

克什米爾地區的居民，伊斯蘭信徒相當的多，與印度的主流信仰不同，然而印度佔有2/3的克什米爾，因此當地的居民反抗的頗為強烈。印度長期指責巴基斯坦官方私下武裝和訓練反印度的叛亂團體，並以力衝突來掩護。巴基斯坦一直否認這種指控，並表示巴基斯坦只是向反對印度統治的克什米爾人，提供道義和外交支持。

自1989年以來，克什米爾反抗者一直在與印度抗爭，起義和隨後的印度軍事鎮壓中，近7萬人被殺。

8月5日，印度政府取消了克什米爾的半自治地位，並實施了嚴格的管控，向該地區增加了大量的部隊，使得該地區成了全球軍事化程度最高的地區之一。

兩個多月後，該地區仍處於通信封鎖的狀況，雖然恢復了電話和一些手機服務，但是網際網路仍然暫停。

(中時電子報)