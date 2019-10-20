國民黨總統參選人韓國瑜19日晚上在綠票倉台南造勢，與馬吳柱合體造勢，韓當晚險被蛋襲。「桃園孫先生」今天早上11點10分來到台南的兵仔市場進行街頭民調，若民眾黨柯文哲參戰，和國民黨韓國瑜，民進黨蔡英文3人車拚，未料韓國瑜以52票（75％）輾壓蔡的9票（13％）、柯的8票（12％）。號外號外！🥬🚬🦟危險了，台灣人出運了！」

孫先生今早po出最新的街頭民調直播，今早11點10分，他來到台南的兵仔市場進行街頭民調。若在柯文哲、韓國瑜、蔡英文3人競逐的情況下，韓國瑜以52票（75％），大幅領先蔡英文的9票（13％）、民眾黨柯文哲的8票（12％）。柯若未出戰，會有2票投給韓、2票投給蔡。

看到此結果，網友紛紛不敢置信說：「太扯了，蔡真的被台南人看破手腳了！台南人真的覺醒了！」、「台南有這種成績，出乎意料！」、「這是台南嗎？台南人真的醒了嗎？是有點令人不敢相信。」、「讓人難以相信的結果。」、「台南也要翻轉喔！」、「台南人覺醒了嗎？嚇死人了！」、「台南咧！難道綠地變藍天了！太shock了！」、「嗯...兩顆雞蛋發酵了！只是沒想到發酵的這麼快~~~」、「台南永康區九合一選票，藍大於綠，只是這票數懸殊，倒是滿驚奇的！」

不過也有網友認為，「韓白天在市場比較高，晚上夜市比較低，韓總的年輕票確實弱了一點。」、 「看不下去了，因為這實在是太～殘～忍～了！」

(中時電子報)