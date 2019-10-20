國民黨立委林為洲今日接受記者電訪表示，香港政府願意引渡涉嫌在台犯下殺人案的港籍人士陳同佳來台受審。但民進黨政府卻遲遲不願處理。林為洲表示，民進黨政府恐是擔心此舉會影響香港反送中事件的政治紅利。林為洲批評，打擊犯罪是普世價值，民進黨一直導向政治操作，孰是孰非，有良知的人民都看在眼裡。

「不接受港逃犯」 箱屍案蔡政府立場丕變

林為洲指出，陳同佳去年在台灣涉嫌謀殺同行女友，犯案後跑回香港，但因為法律問題在香港無法審判。林為洲說，國與國之間，不論是共同打擊犯罪、防制洗錢等等，都有擬訂相關的國際公約合作，與政治或國家意識形態無關。

林為洲表示，過去英籍人士林克穎在台撞死人後逃回英國。英國和台灣協議後取得相關事證，就地審判。且台灣也曾多次希望英國能將林克穎引渡回台受審。林為洲說，民進黨對林克穎和陳同佳有兩套標準，是因為蔡英文總統好不容易撿到反送中這把槍，不想白白丟掉。

林為洲認為，若民進黨不想引渡陳同佳，那就請將相關事證交給香港政府，由港府去審理此案。林為洲批評，民進黨為了政治紅利，而破壞國際之間打擊犯罪的普世價值，足以證明，在民進黨眼裡，政治利益遠比公平正義還重要。

(中時 )