港遊行失序 小米店面慘遭縱火 21:432019/10/20 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小米位於旺角的店面遭縱火（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港今日的「九龍大遊行」在下午2時33分宣告結束，但人群並未隨之散去，且陸續在各處發生衝突。下午五時，「小米」位於旺角彌敦道的店面遭示威者嚴重砸毀，警察雖以催淚彈驅散人群，但效果不彰。 晚間8時，同樣是旺角的小米店面則遭人縱火，火勢猛烈造成招牌與閘門被燒毀，消防員隨即到場撲滅火勢。 另外，今日也有多起中資商家、銀行遭砸，其中包含優品360、旺角的工商亞洲銀行、彌敦道的中國銀行等等。 (中時 ) #小米 也許您會感興趣 推薦閱讀 小米發表紅米Note 8 Pro 燦坤283門市加入成通路夥伴 15:132019/10/16 科技 小米聯手燦坤 拚落地台灣 04:092019/10/17 產業．科技 《科技》小米6400萬畫素Redmi新機登台，再攜燦坤拚線下布局 08:192019/10/17 財經 DxOMark首度公布紅米手機相機分數 可比小米手機 12:082019/10/17 科技 小米第15家實體店 台南西門專賣店今日開幕 15:072019/10/17 科技 《科技》3度攜手新光三越，小米台南西門專賣店開幕 16:142019/10/17 財經 桃園3號米10年磨劍 農博會促銷 04:102019/10/18 地方新聞 NBA》字母哥爆發！公鹿熱身賽5戰全勝 10:412019/10/18 體育 全台稻米產量最大鄉鎮在這裡 百年農會推出「寺上好米」 14:032019/10/18 社會 聽音樂看表演 林鳳營好米柚香野餐會19日登場 21:332019/10/18 旅遊 兩岸熱門新聞 陸全通式甲板航母 現江南造船廠 - 焦點新聞 - 旺報 警旺角發多枚催淚彈 示威者擲汽油彈還擊 - 兩岸 有洋蔥……陸大學師生6天吃掉11.5噸馬鈴薯 - 兩岸 - 旺報 港警藍色水柱誤灑清真寺 派代表親赴致歉 - 兩岸 港遊行失序 小米店面慘遭縱火 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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