香港今日的「九龍大遊行」在下午2時33分宣告結束，但人群並未隨之散去，且陸續在各處發生衝突。下午五時，「小米」位於旺角彌敦道的店面遭示威者嚴重砸毀，警察雖以催淚彈驅散人群，但效果不彰。

晚間8時，同樣是旺角的小米店面則遭人縱火，火勢猛烈造成招牌與閘門被燒毀，消防員隨即到場撲滅火勢。

另外，今日也有多起中資商家、銀行遭砸，其中包含優品360、旺角的工商亞洲銀行、彌敦道的中國銀行等等。

(中時 )