國民黨總統參選人韓國瑜到嘉義市造勢，人潮爆滿，國旗滿場飛揚。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅拚選舉，20日晚上首次到嘉義市與立委參選人傅大偉合體造勢，國旗滿場飛揚，人潮擠爆現場，韓國瑜疾呼2020當選總統，讓「台灣安全，人民有錢」，全場凍蒜聲不絕於耳，高唱《中華民國頌》，激昂熱烈。

韓國瑜說，號稱華人世界最民主的台灣，這個民主驕傲卻失去光環，執政的民進黨掌握所有國家資源，全台大多數媒體及名嘴不監督執政黨，卻監督反對黨以及又老又禿的韓國瑜，這是台灣價值？

韓國瑜說，他太太李佳芬是嘉商畢業，嘉義是民主聖地，請大家把眼睛打開、腦袋的天線打開，不被監督的政治體系下的執政黨，像過度被嬌寵的孩子，驕傲自大，目中無人，違反亂紀，貪汙腐敗，執政黨做不好請下台。

韓國瑜說，台灣觀光產業變觀光慘業，民進黨還玩數字遊戲，他不是幸災樂禍，因為產業變慘業，是全民遭殃，台灣沒有一個行業對台灣未來有信心，他希望民進黨成功，希望蔡英文帶給台灣富裕，但沒有，只看到無能，腦滿腸肥吃香喝辣的官員。

韓國瑜說，他講這個話超乎黨派，請嘉義鄉親冷靜想一想要找希望還是走向絕望，唯一機會是2020，沒有武器，只剩下1張選票，不要盲目投票，若國民黨2020重新執政，要以人民為本，帶台灣走向「台灣安全，人民有錢」。

這場「韓國瑜傅大偉基層庶民後援會成立誓師大會」，警方估計約有1.5萬人，黃敏惠說，這是她蓋文化公園後首次人潮爆滿，水洩不通。

(中時 )