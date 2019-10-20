韓粉太過熱情，韓國瑜在民族路文化路口時寸步難行，臨時決定「不逛了」打道回府。（張亦惠攝）

國民黨總統參選人韓國瑜走訪文化夜市

國民黨總統候選人韓國瑜20日晚上到嘉義市文化公園辦晚會，晚會結束後原先預計要逛文化路夜市，卻因韓粉太過熱情，韓國瑜在民族路文化路口時寸步難行，臨時決定「不逛了」打道回府。

韓國瑜首度到嘉義市舉行晚會，原先預計在結束後逛嘉義市有名的文化路夜市，順道激起買氣，孰料，嘉義市的韓粉太過熱情，讓韓的團隊臨時決定提早結束行程。

韓國瑜在文化路、民族路口時由護衛隊抬起向民眾致意，韓國瑜表示，看到這麼多人支持他相當感動，也謝謝大家，離開前也向民眾揮手致意。

(中時 )