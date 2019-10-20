英國首相強森17日好不容易與歐盟達成新版脫歐協議，19日草案又在英國國會卡關，可能延至21日表決，迫使他必須發函，再次向歐盟請求延後脫歐「死線」。雖然強森揚言，絕不延遲脫歐，19日深夜他還是連發3封信給歐盟，其中2封清楚表明是英國國會要求延後脫歐，另1封信則以個人名義發出，力勸歐盟拒絕延期，還強調延期對雙方都沒好處。

強森發出的3封信中，第1封是由國會發出的「《萊特溫修正案》表決結果通知」，告知歐盟英國國會決定延後表決脫歐協議草案，信末署名「英國首相」，不過強森未簽名，顯示他不認同表決結果；第2封信是強森給歐盟的聲明，強調延後脫歐會「嚴重傷害英國與歐盟夥伴的利益」，他會努力確保脫歐協議通過，也有信心在脫歐期限10月31日前完成任務；第3封信則是由英國駐歐盟常任代表巴羅（Tim Barrow）署名，解釋第1封信是為遵守國會上月通過的《班恩法案》而寄出，。

歐洲理事會主席圖斯克回應，可能需要「多花幾天」才能和歐盟27國完成諮商。英國《每日電訊報》則報導，歐盟領導人將等待英國會正式表決強森版協議後，再討論是否要同意英國延後脫歐。

分析認為，雖然歐盟渴望早日終結歹戲拖棚的脫歐大戲，英國國會表決前也揚言，不會同意英國第3度延後脫歐，但事實上歐盟更不希望看到「硬脫歐」，也不想成為強森硬脫歐的「替罪羊」，因此歐盟領袖可能於10月29日在布魯塞爾召開另次峰會，同意再次延期，正式決定最快下周才會出爐。

(中時 )