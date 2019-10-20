天王周杰倫（周董）「嘉年華」巡迴演唱會20日在上海舉行第4場，以七彩燈光舞台效果，完美呈現繽紛嘉年華歡樂派對，而唱跳組曲更是驚艷全場，其中和舞者帥氣唱跳〈忍者〉後，巧妙轉換成中國風歌曲〈紅塵客棧〉，周董更大秀彈古箏絕技，完美融合組曲之中，展現天王能文能武超強實力，此外周董更坐在華麗「古典雕花座椅」上，演唱〈夜的第七章〉、〈威廉古堡〉、〈就當你離開的時候〉，不僅十足氣派帥度更是破表，讓粉絲深陷嘉年華魔力無法自拔。

周杰倫20日在上海舉行「嘉年華」巡迴演唱會第四場。（杰威爾音樂提供）

在嘉年華演唱會當中，不僅鋼琴、吉他、古箏皆融入橋段中，在周董精心安排下，歷年經典歌曲一一呈現，「經典轉場時光機」橋段中，更一連帶來〈愛在西元前〉、〈園遊會〉、〈晴天〉、〈牛仔很忙〉、〈軌跡〉等，更在螢幕中呈現專輯封面，讓粉絲逐一回味。此外好友劉田井宏和方文山也特地到現場，周董特別cue方文山「哎唷，來到上海，〈上海1943〉原創者要不要唱一下」，方文山笑回「要是我唱的話怕大家會哭」，周董巧接「那不如就來唱一下〈說好不哭〉」。

演唱會中還有粉絲向女友告白求婚，周董戴著粉紅色吉他助陣歌迷，笑說「這時就不能唱〈淘汰〉，〈算什麼男人〉、〈說好不哭〉好像也不適合」，接著演唱他寫給溫嵐的〈夏天的風〉、S.H.E〈熱帶雨林〉、張惠妹〈如果你也聽說〉等經典組曲，讓粉絲聽得如癡如醉。

周杰倫「嘉年華」全新巡演打造精品等級道具，華麗「古典雕花座椅」氣派十足，帥度破表。（杰威爾音樂提供）

嘉年華演唱會中不惜砸重本，除了舞台以2500片最新科技「透明屏」打造，還有「天使與惡魔旋轉木馬」、高達4米高的「古典點唱機」、演奏時可射出雷射的「雷射鋼琴」、將古箏加工成「青花瓷古箏台」、周杰倫出場時背後的「霓虹翅膀」、舞者演出時的兩匹「復古戰馬」、「巴洛克風格的鋼琴」、默劇老師射的「復古標靶」、周杰倫演唱時特殊的麥克風架「手工雕花電鍍銀製巴洛克MIC STAND」、「數控LED變色MIC STAND」，十餘種道具製作堪稱精品等級，總製作成本高達台幣2億元，周杰倫所屬杰威爾音樂總經理楊峻榮表示，為了打造完美「嘉年華」，稍有細節不符合，再貴的道具也丟掉，包括鋼琴、透明屏汰換舊耗掉上百萬元，十分講究。

(中時 )