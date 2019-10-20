英國國會19日以322票對306票通過《萊特溫修正案》，迫使強森先完成協議立法工作，才能要求國會表決新版協議。本來各界以為當天就會是強森版協議的「最終之戰」，結果脫歐前景又陷入迷茫，部分英媒稱這是強森的另1次「恥辱」，也有媒體質疑「國會為什麼不讓我們脫歐？」。大批「反脫歐」示威群眾也把怒氣出在下議院長芮斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）身上，痛罵他「人渣」、「叛國賊」。

《衛報》整理英媒對國會決定延後表決「強森版」脫歐草案、強森致函歐盟的反應，《觀察家報》稱強森再度在下院遭遇「可恥的挫敗」；《鏡報》的標題更簡潔，只有「恥辱」1個字，副標題則是「首相被迫請求歐盟延後脫歐」。

還有些媒體把責任歸咎於下院。《每日郵報》的標題痛批下院是「傻子議會」（The house of fools），還附上工黨黨魁柯賓、提案阻擋強森版協議表決的萊特溫、前下院議長伯考等人的照片；《周日快報》（The Sunday Express）則是用斗大標題「他們為什麼不讓我們離開（歐盟）？」，質疑國會不應拖延表決。

另據《每日郵報》報導，下院議長芮斯-莫格19日帶領他年僅12歲的兒子離開國會時，遇到大批反脫歐抗議民眾。情緒激動的示威民眾還試圖尾隨父子倆回家，沿途不斷叫罵「你真可恥」、「賣國賊」、「人渣」、「納粹」等言語，不過，也有支持脫歐的民眾高聲大喊「芮斯-莫格繼續加油！」、「無協議脫歐！」等口號。

(中時 )