周杰倫嘉年華巡迴演唱會20日在上海圓滿落幕，不僅叫好又叫座，十分疼愛小孩的他，這次也特別為兒女打造了一場專屬「嘉年華」，彩排時特地安排兒女在台下，看著爸爸帥氣熱舞演出，4歲女兒小周周（Hathaway）和2歲兒子Romeo不僅開心拿愛心螢光棒揮舞，小周周看完後開心地叫「爸爸」，讓寵愛兒女的周董瞬間融化。

周杰倫兒女拿著螢光棒，開心地看著爸爸在台上開演唱會。（杰威爾音樂提供）

周董首站來到上海開唱，老婆昆凌和兒女到場力挺，兒子Romeo一邊看爸爸演唱會，一邊戴著耳機、揮舞螢光棒晃動小腳，周董也在IG用英文寫下「Looks like Romeo had a good time」，並tag「likefatherlikeson」（就像父親愛兒子），也俏皮cue老婆昆凌「媽咪為什麼給他戴耳機啊，但他還是很high」。

周杰倫十分疼愛孩子，特別為4歲女兒Hathaway和2歲兒子Romeo舉行專屬演唱會。（杰威爾音樂提供）

周董說，「孩子很喜歡嘉年華的繽紛歡樂感，為了讓他們有難忘的回憶，彩排時安排他們在台下觀看，特地演出一場屬於他們的演唱會」，諾大「能量球」氣勢登場，舞者在台上跳躍歡舞，爸爸更帥氣登場演唱熱舞組曲，女兒和兒子更拿著愛心形狀的演唱會螢光棒，跟著周董隨著音樂高舉揮舞，親子同框歡樂享受嘉年華，周董笑說唱完後在女兒小周周（Hathaway）心中地位似乎「提升」，開心地叫「爸爸～」，讓周杰倫瞬間融化。

(中時 )