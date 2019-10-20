香港今日的「九龍大遊行」結束後，群眾遲未散去，警方在驅離過程中發生意外插曲。

下午4時，尖沙嘴有示威群眾聚集，警方以水砲車驅散群眾，由於水砲車噴灑的為藍色液體，意外波及一旁清真寺，導致清真寺的鐵閘遭染藍，引發信徒不滿。

晚間9時許，雖衝突尚未平息，但警方隨即透過社群平台發布道歉聲明，另派代表包括油尖警區指揮官、警察公共關係科高級警司余鎧均等人，進入清真寺致歉。

(中時 )