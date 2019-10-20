港警藍色水柱誤灑清真寺 派代表親赴致歉 22:332019/10/20 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 港警透過臉書道歉（圖／香港警察官方臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港今日的「九龍大遊行」結束後，群眾遲未散去，警方在驅離過程中發生意外插曲。 下午4時，尖沙嘴有示威群眾聚集，警方以水砲車驅散群眾，由於水砲車噴灑的為藍色液體，意外波及一旁清真寺，導致清真寺的鐵閘遭染藍，引發信徒不滿。 晚間9時許，雖衝突尚未平息，但警方隨即透過社群平台發布道歉聲明，另派代表包括油尖警區指揮官、警察公共關係科高級警司余鎧均等人，進入清真寺致歉。 (中時 ) #清真寺 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 要求美國總統制裁侵權人士 眾院通過香港法案 07:112019/10/16 國際 美通過香港人權與民主法案 陸外交部將反制 11:532019/10/16 兩岸 美眾院通過挺港3案 送參院審議 04:092019/10/17 焦點新聞 新版香港法案趨嚴 可制裁特首 04:092019/10/17 焦點新聞 美挺香港民主法案 陸：堅決反制 04:092019/10/17 全球財經 美眾院無異議通過三涉港法案 04:102019/10/17 兩岸要聞 全球抗議者以香港為師 加泰獨立運動佔領機場 19:172019/10/18 兩岸 陸港觀盤－中資股將公布Q3業績 市場關注焦點 04:092019/10/19 全球財經 港女分屍案法務部駁斥：港無管轄權說法 21:112019/10/19 社會 拒港兇嫌來台投案 韓陣營批蔡政府 如縮頭烏龜 15:522019/10/20 政治 兩岸熱門新聞 陸全通式甲板航母 現江南造船廠 - 焦點新聞 - 旺報 警旺角發多枚催淚彈 示威者擲汽油彈還擊 - 兩岸 有洋蔥……陸大學師生6天吃掉11.5噸馬鈴薯 - 兩岸 - 旺報 港警藍色水柱誤灑清真寺 派代表親赴致歉 - 兩岸 港遊行失序 小米店面慘遭縱火 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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