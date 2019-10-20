前國民黨主席連戰辦公室主任彭國省今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜邀請連戰擔任競選總部全國後援總會長，獲得連戰的同意。

彭國省告訴中央社記者，韓國瑜是邀請連戰擔任全國後援總會長，也獲得連戰的同意，並非擔任競選總部主委。

國民黨副主席兼秘書長、韓國瑜競選總部總幹事曾永權日前表示，11月初韓國瑜全國競選總部將在高雄成立，而各縣市的競選總部則因地制宜，以適當時間，配合立委參選人行程陸續成立。

(中時電子報)