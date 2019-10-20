韓國瑜競總邀任全國後援總會長 連戰點頭 22:332019/10/20 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前國民黨主席連戰辦公室主任彭國省今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜邀請連戰擔任競選總部全國後援總會長，獲得連戰的同意。 彭國省告訴中央社記者，韓國瑜是邀請連戰擔任全國後援總會長，也獲得連戰的同意，並非擔任競選總部主委。 國民黨副主席兼秘書長、韓國瑜競選總部總幹事曾永權日前表示，11月初韓國瑜全國競選總部將在高雄成立，而各縣市的競選總部則因地制宜，以適當時間，配合立委參選人行程陸續成立。 (中時電子報) #2020大選 #總統 #連戰 #韓國瑜 #全國後援總會長 #曾永權 也許您會感興趣 推薦閱讀 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... 15:552019/10/17 政治 韓突圍 直面年輕人 04:102019/10/18 時論廣場 韓流2.0 馬規不能韓隨 04:102019/10/19 時論廣場 韓國瑜搭台鐵「永保安康」盼台灣人民永保安康 16:522019/10/19 政治 韓馬吳一起大進場 韓國瑜：你們挺民進黨已經夠了！ 19:462019/10/19 政治 韓國瑜台南遭丟雞蛋 謝寒冰PO文嗆蔡踹共！ 21:022019/10/19 政治 韓國瑜造勢離場遭蛋襲 韓辦驚人回應！ 21:412019/10/19 政治 與馬英九有無心結 從韓國瑜一個動作就知道了 06:202019/10/20 政治 政治熱門新聞 嘉義庶民挺韓180°場景嚇人 網揭馬韓合體沒空拍原因 - 政治 蔡英文拜廟人超多？網友親拍影片發現玄機 - 政治 韓國瑜台南造勢俯拍圖曝光 網友全驚呆了 - 政治 韓國瑜深入綠票倉空拍影片 網友看完吃了一驚 - 政治 韓台南被蛋襲後街頭民調 韓國瑜得票數網喊：號外！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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