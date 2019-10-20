威爾史密斯逛寧夏夜市，玩起夜市小遊戲。

李安攜新片《雙子殺手》回台宣傳，男主角威爾史密斯（Will Smith）也同行。兩人18日晚間抵台後，19日休息一天，20日晚間突然出沒在寧夏夜市，除了品嘗美食還玩了射氣球，威爾對木瓜牛奶、西瓜牛奶讚不絕口，但對首次嘗試的苦瓜汁則用中文說「不好喝」，他還去遊戲攤體驗BB槍射氣球，幾乎百發百中，令圍觀民眾驚呼不停。

威爾史密斯在上海學習太極拳。（取自微博）

威爾史密斯逛寧夏夜市，用中文大讚西瓜牛奶超好喝。

《雙子殺手》上周在北美、歐洲上映，全球票房約7300萬美元（約22.6億台幣），大陸18日上檔登上單日票房冠軍，首日票房近6000萬元人民幣（約2.76億台幣），目前約開出8000萬人民幣（3.68億台幣）。 電影最吸引人的地方在於3D+、4K、120幀的高科技格式畫質，這讓高速移動的畫面變得清晰，李安說：「以往拍動作戲只能用很快的節奏去製造刺激感，而現在通過高幀技術，可以把動作戲變得細節化，打鬥的動機、表情、戰術等，讓觀眾真正進入情境跟著人物去思考。」

寫書法對威爾史密斯來說似乎不是難事。（取自微博）

電影日前在台舉行媒體試片，殺手要獵殺坐在高速列車裡的目標，如果以24幀的放映畫面絕對是「高糊」畫質，但在120幀更貼近人眼的技術下，強化了故事中殺手獵殺的難度，可說是用畫面取代台詞的鋪陳。而摩托車在高牆上的追逐飛馳戲，車上晃動的人臉表情一清二楚，不再像過去拍攝速度戲，只能用抖動、橫移、快節奏剪輯製造速度感，演員搏鬥、持槍互射也不需要高度仰賴音效來強化大腦中的動作認知。

需要高度手部技巧的包小籠包威爾史密斯也駕輕就熟。（取自微博）

雖然台灣這次只能看到60幀，但比起常規的24幀絕對更值得體驗，這也是李安一直倡導的沉浸式觀影感受。李安與威爾明晚6點將現身大直美麗華1F水舞廣場，參加《雙子殺手》紅毯首映會與粉絲近距離接觸。電影23日在台上映。

(中時 )