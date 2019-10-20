交通部次長黃玉霖（右一）受立委蘇治芬（右三）之邀，到雲林會勘需要改善的建設，元長鄉長李明明（右二）也反應地方心聲。（許素惠攝）

交通部次長黃玉霖受立委蘇治芬（左三）之邀，到雲林會勘需要改善的建設，褒忠鄉長陳建名（左）反應地方意見。（許素惠攝）

立委蘇治芬（前右二）邀請交通部官員到雲林會勘需要改善的建設，水林鄉長許山埜、雲林縣議員蔡岳儒（後右三、四）非常感謝蘇為地方爭取。（許素惠攝）

交通部次長黃玉霖、公路總局長陳彥伯20日受立委蘇治芬之邀連跑4鄉鎮會勘，包含土庫158甲縣道改善工程、褒忠雲9縣道路改善工程、元長崙仔大橋改建案、以及水林雲153縣水北村往灣東村路面改善，向中央爭取了6億多經費，黃玉霖並強調，蔡總統有交代，蘇治芬爭取的建設，部會要配合。

土庫鎮長張榮麗反應，158甲縣道土庫路段長期輾壓，已造成路面凹陷與裂痕，田埔路段亦有高低差。黃玉霖說，蘇治芬為了該路段改善，多次向中央爭取，為維護鄉親通行安全，部長核定158甲縣道土庫石廟里至南平里約3.4公里路段，經費約1306萬元，中央編訂1097萬元，地方自籌款209萬元。

褒忠鄉長陳建名反映，雲9縣道路面有六輕重型車輛經過，路面崎嶇不平，道路翻修才經過4年已經破碎不堪使用。蘇治芬表示，除了黃次長宣布中央補助道路改善工程經費540萬元外，也希望公路總局多協助，路面地基多次破損需要補強地基，陳彥伯答應會協助公所提報來施作，讓道路可以用得更久。

蘇治芬向元長鄉親報告，橫跨元長與嘉義新港的崙仔橋地方爭取30多年，是大甲媽祖進香必經之地，位於北港溪門戶的崙仔橋，橋樑現況已無法負荷繁忙交通需求，自5月中會勘後，她與李明明鄉長到嘉義縣府尋求合作，崙仔大橋改建計畫即將施作。

黃玉霖指出，崙仔大橋將採提高橋面、並重建新橋方式，興建新橋後拆除舊橋，分南橋與北橋各9米半寬度，橋面包含一快車道、一機車道、以及人行道與自行車道，工程總計經費6.4億元，雲林縣與嘉義縣政府各出3000萬元，其餘5.8億都由中央都會核定。另外原本工程規畫要5.3年才能完工，在蘇治芬要求下，交通部會協調嘉義與雲林縣政府，同步滾動執行，最慢4年內就可以完成，希望縣府可以盡速執行。

在眾鄉親的見證下，蘇治芬、黃玉霖、陳彥伯、雲林縣政府工務處長汪令堯、李明明、雲林縣議員顏旭懋服務處主任張桓齊等都在簡報上簽名留念，紀念崙仔大橋改建終於跨出步伐。

水林鄉長許山埜感謝蘇治芬帶著鄉鎮鄉長到中央爭取經費，153線水北村往灣東村路段改善工程，路面全長約1公里終於可以興建，未來將採取刨除路面加封的方式鋪設瀝青混凝土，以提升用路人安全，總經費750萬元，扣除中央補助600萬元，地方配合款希望縣政府多多幫忙，比照蘇治芬縣長任內，配合款不要讓鄉鎮公所出，大家共同來努力為鄉親建設。

(中時 )