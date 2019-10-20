國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南造勢，當晚韓離場時被民眾丟雞蛋險被砸中。「桃園孫先生」在之前一份街訪民調，韓輾壓蔡，而今天晚上7點55分在台南的新永華夜市進行的街頭民調，在柯文哲出戰的情況下，韓國瑜竟仍以33票贏蔡的22票。網友坦言，「真不敢相信韓市長在台南夜市年輕人較多的深綠區，居然也贏耶！」

孫先生po出的最新的街訪民調直播，是今天晚上7點55分在台南的新永華夜市進行。若在民眾黨柯文哲、國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文3人出戰的情況下，韓國瑜以33票（52％），大幅領先蔡英文的22票（35％）、民眾黨柯文哲的8票（13％）。柯P若未出戰，會有3票投給蔡。

蔡英文在台南民調又輸，網友說：「連西瓜區都贏不了，民進黨玩完了！」、「安平區是新台南市政府所在地，也是賴清德本陣，民進黨真的危險了！」、「晚場也贏讚啦~」、「台南也開始支持韓總了，人民真的看破現在的政府。」

不過也有人認為，「建議孫先生不要在韓市長同一天拜訪或造勢的縣市作民調，以免造成民調的不公平性，因為同一天，便容易有韓粉出現，便讓民調的公平性失焦，謝謝。」

(中時電子報)