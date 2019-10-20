雲林縣元長鄉長李明明（左二）與新住民姊妹一起走秀。（許素惠攝）

新住民媽媽分享家鄉美食。（許素惠攝）

青木瓜絲是東南亞的涼拌菜。（許素惠攝）

大家一起品嘗新住民美食。（許素惠攝）

雲林縣元長鄉公所今年成立社造中心，並特別附設新住民服務單一窗口照顧新住民，積極進行社區營造與村落文化發展，20日辦理「憶鄉．異饗-元長新食藝」成果展，新住民姊妹不但走秀美美出場，並分享家鄉菜故事及實做，社區和樂融融。

元長鄉長李明明指出，經過村幹事普查，該鄉內新住民國籍以大陸籍163人為最多，占54.7％，其次為越南籍84人28.2％，第3多為印尼籍31人10.4％。教育程度普遍為國中畢業，工作以受雇勞工115人38.59％最多，其次家管77人25.84％，第3順位務農47人15.77％，其他59人19.8％。

元長鄉公所將西莊社區活動中心化為伸展台，新住民及鄉親穿的美美的走秀，李明明也化身模特兒和新住民姊妹閃亮出場，還有新住民及婆婆媽媽的社區舞蹈表演，不論新舊住民水乳交融。

此外，還有台灣及東南亞地區飲食文化的交流體驗，現場計有炸香蕉、綠豆椰奶、越南春捲、香蕉椰奶、炒粿條、薑母鴨、醃製木瓜絲、PUTU AYU、鳳梨酥、椒泡雞腳等10道料理，另設有各國Q版人形看板供大家，現場還會發表於這次計畫設計的12道家鄉菜食譜。

李明明希望藉由社造成果展，讓新住民感受到新家鄉的溫暖，也讓鄉親了解新住民的文化與特色，減少對彼此文化的誤解，用人情味紓解新住民思鄉的情緒，進而認同與融入在地生活。

(中時 )