李安攜新片《雙子殺手》回台宣傳，男主角威爾史密斯（Will Smith）也同行。兩人18日晚間抵台後，19日休息一天，20日晚間兩人一起現身在寧夏夜市，威爾一出現就引起粉絲騷動、擠得水洩不通，影迷瘋狂大喊「hello」，他也一路和粉絲擊掌，作風親民無距離。

威爾史密斯（中）玩套圈圈幾乎百發百中。（民眾提供）

一行人大啖夜市美食，像是麻油雞、木瓜牛奶、西瓜牛奶，威爾對西瓜牛奶讚不絕口，直嚷「好喝、超好喝」，但對首次嘗試的苦瓜汁則用中文說「不好喝」。

威爾在《雙子殺手》飾演頂尖殺手，狙擊功力超強，他在夜市也大秀身手，去遊戲攤玩BB槍射氣球、套圈圈、乒乓球，幾乎百發百中，神射手功力令圍觀民眾驚呼不停。李安則在旁抱著兔子玩偶準備頒獎給威爾，弟弟李崗不只陪逛還用手機記錄一切，兄弟倆模樣都相當可愛。

李安抱著兔子布偶，準備頒獎給威爾史密斯。（民眾提供）

李安與威爾21日晚間6點將現身大直美麗華1F水舞廣場，參加《雙子殺手》紅毯首映會與粉絲近距離接觸。電影23日在台上映。

(中時 )