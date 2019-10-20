第29屆亞洲棒球錦標賽今（20）晚舉行中華隊與日本隊的冠軍戰，終場中華隊5比4擊敗日本隊，拿下暌違18年的冠軍、也是史上第5冠。

總統蔡英文深夜透過臉書貼文大讚選手們的優異表現，她說，「下一站，11月的世界12強棒球賽，我們要再創佳績！台灣棒球加油！」

據中央社報導，蔡總統透過臉書貼文恭賀台灣拿下棒球亞錦賽冠軍，她說，今晚，所有球迷一定忘不了以下這些畫面：大學生投手劉致榮狂飆155公里火球、來自台電的左投王宗豪屢屢化解危機，以及「猴子」姜建銘關鍵時刻的長打。

她說，「終於，我們不再吃鍋貼」，靠著選手們的強心臟和好表現，這次換台灣隊以一分之差勝過日本隊；她期勉，下一站，11月的世界12強棒球賽要再創佳績。

總統蔡英文臉書全文如下：

「台灣贏了！我們拿下棒球亞錦賽的冠軍！

今晚，所有球迷一定忘不了以下這些畫面：大學生投手劉致榮狂飆155km火球、來自台電的左投王宗豪屢屢化解危機，以及「猴子」姜建銘關鍵時刻的長打。

終於，我們不再吃鍋貼，靠著選手們的強心臟和好表現，這次換台灣隊以一分之差勝過日本隊！

下一站，11月的世界12強棒球賽，我們要再創佳績！台灣棒球加油！」

(中時電子報)