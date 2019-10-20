亞錦賽中華隊在對戰日本的冠軍戰，老將姜建銘繳出猛打賞，打出中華隊超前分，成了中華隊穩定軍心的功臣，賽後姜建銘激動哭了！

姜建銘說，這次比賽有林子偉與張育成回來幫忙，大家的目標非常明確，第一個已經達成打進冠軍賽，而在這場冠軍戰張育成受傷無法出賽，我更要帶動大家比賽氣氛。

對日之戰打到5局上，姜建銘打出2打點二壘打後，蹲在二壘，他說，他一整天肚子不舒服，一直拉肚子，拉到後來沒吃東西出賽，所人跑上二壘胃痛得快要受不了，才會蹲在地上。

當總教練李盈南前來詢問要不要換人？姜建銘說，沒關係他要撐完比賽，原因是他要帶著林子偉與其他隊友拚完比賽，他覺得大家都表現得非常棒，為了比賽一直奮鬥，這次中華隊是全台灣人的驕傲。

姜建銘賽後不禁一直掉下眼淚，除了中華隊的好表現之外，另外，他爸爸有到現場看比賽，也是他激動的原因，姜建銘說，從多年前東京開幕戰之後他的爸爸就沒有看比賽，他要成為爸爸的驕傲。

(中時電子報)