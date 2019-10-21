你知道嗎？台灣特有種生物竟然出現在刮刮樂券面上！原來是台灣彩券推出「台灣好麻吉」刮刮樂，首度將台灣特有種生物收錄於刮刮樂上，包括非常受到民眾喜愛的石虎、台灣黑熊….等，呼籲彩迷體驗刮獎樂趣時，也能關注台灣這片土地生態、共同重視動物保育議題。「台灣好麻吉」共提供3個頭獎200萬元，遊戲玩法豐富，總獎金超過5.3億元！此外，台彩也推出以「10」為主題的全新刮刮樂「10來運轉」，頭獎100萬元多達10個！

對於台灣特有種生物你認識多少呢？透過刮刮樂來認識一下吧！「台灣好麻吉」將台灣特有種生物與台灣地圖作搭配，將台灣藍鵲、台灣獼猴、台灣黑熊、梅花鹿、貓頭鷹、穿山甲、石虎及樹蛙以卡通Q版畫風呈現，各種特有種生物一同出現在券面上，整張刮刮樂看起來可愛又吸睛，徹底展現了濃濃的台灣本土風情。

「台灣好麻吉」每張售價200元，共有3個頭獎200萬元，玩法包含2局「一刮即中」，刮出一個金額即得該獎金、「刮三中三」刮出3個相同符號即得該獎額、「對幸運號碼」則是任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額；其中，在「刮三中三」刮區還特別設計以台灣特有種生物作為遊戲符號，別具巧思。此款遊戲總中獎率高達34%，超過15萬個1,000元(含)以上的獎項，總獎項超過138萬個，總獎金超過5.3億元。

刮刮樂「10來運轉」 玩法、獎項與10緊密結合 10個百萬頭獎

10月新發售的刮刮樂「10來運轉」完全名副其實，除了特別選在10月上市之外，遊戲玩法也與數字「10」緊密結合，像是刮出一個「10」、2個數字相加為「10」、刮出3個「10」即得獎金，就連頭獎100萬元都多達10個，還有10次中獎機會，總獎項超過134萬個，總獎金超過5.2億元，中獎機率33%。「10來運轉」每張售價200元，票面設計可看見籌碼、輪盤、金幣等元素，獎金結構圍繞在與數字「10」相關的獎項，提供100萬元、10萬元、10,000元與1,000元等獎項，獎金金額十分討喜，期許彩迷好運跟著來！

刮刮樂除了可以享受過程的刺激與中獎的樂趣外，最大的好處是發揮公益彩券愛心助人的本質，邀請大家一起「買彩券、做公益、積功德」。

(中時電子報)