懷孕期間能不能做愛？或許是許多夫妻的困擾。一名人妻懷孕期間，老公啟動「聖人模式」不跟她愛愛，偏偏人妻欲求不滿，讓她千方百計勾引老公，甚至上網發問，如何誘發聖人老公的獸性。

一名人妻在PTT《sex版》發文求助，表示自己與老公都相當喜愛「滾床」，剛新婚不久就懷孕，但他們依舊想做就做，結果孩子就和他們說拜拜了，雖然醫生說法是胚胎不健康自然淘汰，但他們還是內疚很長一段時間。

之後再度懷孕，兩人達成共識停止做愛，直到孕期大約五個月時，人妻發現自己開始夢到和先生做愛，甚至下面都濕了，終於忍不住偷偷自慰。產檢時委婉詢問醫生才知道是自然現象，穩定期可以開機，但不要太激烈，小心感染要戴套。

人妻原本以為可以順利開機，沒想到老公竟然只願意用手指，讓她達到高潮後他在自己打手槍！

人妻想了很多辦法求歡，試過性感內衣、丁字褲，說很多下流話，就在她差點哭出來以為先生是不是外遇的同時，先生比她先哽咽說，「他很想做愛，只是真的很怕再失去孩子」。

幾星期後人妻實在忍不住了，等到先生熟睡後，脫了他的褲子立馬含住，當感覺到到老公大腿開始緊繃，戴上套子後才騎上去，等了6個月才開機完成！

而再度懷孕並沒有因為上次的經驗比較順利，人妻抱怨，她們依舊到滿5個月才開機，且因為女兒一起睡，也很難順利的滾床。

這讓她忍不住上網請教，如何誘發聖人老公的獸性？或是說服老公正常的跟孕婦做愛？

這篇「很想做愛」的孕婦抱怨文，引發網友熱烈回應，紛紛盛讚人妻老公「這麼貼心的老公，要惜福~~~~~幾霸婚」、「隔著文字都能滿滿的接收到老公對妳的愛了」、「是愛你和愛小孩的老公啊啊」、「身為男生覺得你老公超級貼心欸，媽啊，好感動」。

另有男性網友表示羨慕「X覺得超羨慕 一直瘋狂做菜」、「真羨慕妳老公，版上應該很多跟我一樣的人夫，是等不到老婆開機」、「羡慕呀 我老婆已經關機好幾年了」。

(中時電子報)