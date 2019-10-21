陸美談判代表11日結束第13輪高級別磋商，川普率先宣布雙方達成第一階段協議，大陸國務院副總理劉鶴19日證實，雙方取得諸多進展，為簽署階段性協議奠定基礎。陸美貿易戰似乎漸露曙光，不過多位觀察家示警，真正危險的才要來，尤其雙方開始觸及香港、新疆等問題，衝突會愈高，他們認為，美陸關係將迅速瓦解，並進入「緊張且危險的時期」。

陸美第13輪高級別磋商達成重大進展，北京將擴大購買美農產品，華府則取消原定10月中針對2,500億美元大陸商品上調的關稅稅率。美國總統川普11日當天率先宣布雙方達成第一階段協議，劉鶴則在19日首度證實，陸美正在向階段性協議靠近。

儘管貿易談判取得實質進展，不過觀察家認為，陸美關係仍在「快速瓦解」，甚至進入一個更緊張的危險時期。香港《南華早報》引述多位大陸與美國的專家警告，陸美在貿易戰以外的諸多其他議題仍會面臨衝突，特別是香港的民主化議題及新疆的人權問題。

過去2周，美國政府及國會議員已多次以人權問題向北京施壓，例如10月7日、8日，美政府及商務部以新疆穆斯林少數民族人員為由，將8家大陸企業、20個政府機構列入貿易黑名單，又針對相關官員祭出簽證限制措施；15日，美眾議院又表決通過《香港人權與民主法案》；16日，美國再無預警祭出新規，要求大陸駐美官員在與美官員會面前，須事先通報美國務院。

北京國際關係專家龐中英分析，近期雙方的緊張關係及互相採取的措施，「在某些方面都令人聯想到冷戰時期，他說雙方正在脫鉤，北京也非常清楚這一點，領導階層及高級外交官經常強調，大陸目前面臨的世界局勢是過去一世紀來前所未見。

紐約智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）同樣認為美陸關係已到了「臨界點」，互相不認同已從貿易、投資擴散到各個層面，「川普政府似乎在貿易問題上願意尋求和大陸合作，不過在其他他認為不公平、不互惠的問題上，他也會展現反對態度。」他說，「毫無疑問，北京將視華府的處理方式為雙面手法，不過以現在兩國關係的運作邏輯來看，他們實際上必須在部分議題上取得共識，在部分議題上競爭，甚至在其他領域成為對手。」

針對美國一邊與大陸進行貿易談判，一邊又祭出其他手段，南京大學美國事務專家朱鋒認為，這顯示美國政府內部個股力量及各機構的運作並不一致，川普的中國政策毫無秩序，顯示陸美關係「已經進入最危險的時期」，跨越黨派的國會議員一致支持通過敏感的《香港人權與民主法案》，他過去從未見過美國人在香港議題上出現這麼強硬的態度。南京大學政治專家顧肅指出，儘管川普本人或許對人權議題沒有這麼大興趣，但是在美國兩黨對大陸人權議題出現這麼強烈的共識下，預期他不會阻撓兩黨行動。

不過大多數觀察家也坦承，有鑑於川普團隊過去的不良紀錄，他們認為人權議題將不會是華府對華政策的一貫主題，大陸分析師更直言，美國改針對人權議題施壓，並不會影響大陸內部政策。

(中時電子報)