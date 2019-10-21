身為湖人傳奇球星的《TNT》球評「俠客」歐尼爾，看衰快艇似乎也很正常！歐尼爾最近在節目中列出自己新球季4大奪冠熱門隊伍，分別是湖人、火箭、公鹿與勇士，偏偏沒提到外界一致看好的快艇，擺明就是看衰快艇新球季表現。

「我看了湖人那場大勝勇士的熱身賽，雖然那只是一場熱身賽，但湖人的表現真的很棒，」很明顯看好「小皇帝」詹姆斯和「一眉哥」安東尼戴維斯領軍湖人的歐尼爾表示，「當然還有韋斯布魯克、哈登所帶領的火箭，我也很看好他們。」

「阿提托康波今年夏天拒絕跟其他超級球星一起練球的機會，我很喜歡他所展現的決心與內心感受，所以我認為公鹿也是新球季競爭總冠軍的熱門之一，」歐尼爾說，「最後是勇士，我不會像外界那樣看衰勇士，他們仍然具備爭冠實力。」

不過歐尼爾竟然絕口不提里歐納德、保羅喬治領軍的快艇，畢竟快艇是不少專家預測新球季奪冠最大熱門，只是身為湖人退役球星，對於同處洛杉磯的快艇，本來就會帶有看衰的眼光看待，歐尼爾沒把快艇列在自己奪冠熱門也屬正常。

(中時電子報)