台積電第3季獲利繳出亮眼成績單，股價不僅衝上298元天價，外資更喊出364元目標價，即使台積電漲不停，但為何國內多數投資人卻賺不到台積電的錢？財信傳媒董事長謝金河指出，這與散戶喜歡賺短線差價，沒有長期投資觀念有關。

台積電超威，主導台灣股市、經濟及貨幣，這句話不誇張。謝金河在臉書po文表示，日前外媒報導台積電占台灣加權指數權重約23%，如此高的比重前所未見，可見台積電扮演台股命運的支配性角色，換句話說，股市的漲跌「成也台積電，跌也台積電」。

除了股市，台積電對貨幣市也具有場影響力。今年以來，外資匯入台股40億美元，其中6成流向台積電，這也是今年10月以來台幣升值1.4%的重要原因；此外，今年全球半導體設備市場衰退18.4%，但台灣逆勢成長21.1%，躍升為全球最大半導體設備進口國，也是因為台積電的助力！

儘管台積電這麼有威力，但國內散戶卻很少賺到台積電的錢，謝金河從兩個角度來分析，首先是台積電高達78.27%、近8成股權在外資手上，若再扣掉國發基金、壽險機構持股，散戶投資人持有台積電股權不到1成。

其次，台灣散戶熱中當沖，喜歡賺短線差價，沒有長期投資觀念，多數人都曾經擁有台積電，但能抱住不賣的人很少，因此很難賺到台積電的錢。

(中時電子報)