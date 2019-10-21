對於曾在台灣犯下殺女友案件的香港籍嫌犯陳同佳願意來台投案，蔡英文總統表示重點在於案件審理必須有雙方司法互助，才能有完整司法處理。港府聲明呼籲台方務實及積極接收被其通緝和自願自首的人士。韓國瑜國政顧問團則批評蔡政府怕自己打臉自己！PTT網友嘲笑蔡政府「在怕甚麼？」

港府日前釋出在台灣犯下殺女友案件的陳同佳願意來台投案，引發民進黨政府質疑背後有政治操作並表明拒絕陳同佳入境。蔡英文總統20日針對陳同佳案強調，「重點在於案件審理必須有雙方司法互助，才能有完整司法處理」。

香港特區政府20日晚間發表6點聲明，否認有政治操作，強調現無法律與台灣進行刑事司法協作，呼籲台方務實及積極接收被其通緝和自願自首的人士。

不過，時間回到2018年12月3日，根據法國國際廣播電台報導，台灣檢方向陳同佳發出時效長達37年半的通緝令，並要求港府引渡陳同佳到台灣受審。

另據中央社2019年2月13日報導，法務部國際及兩岸法律司對於香港保安局近日提議修訂條例，防堵漏洞，也樂見其成。

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕20日批評民進黨政府，對這個「審不到」的嫌犯，地檢署曾經請求引渡，也發布了通緝令。法務部更對港府修改「引渡條例」公開表示樂見其成。但當陳同佳「自願」來台受審的時候，陸委會卻一副不敢收的樣子。

黃曼昕痛批，民進黨之前口口聲聲批評香港與中共不講人權，自己成天高喊主權，指責別人賣台，但當嫌犯要跨海來投案，陸委會居然推卻怕事。不但叫人家續押，還指導人家用殺人罪起訴，扯來扯去就是「不敢收」。

韓國瑜國政顧問團指出，民進黨為何髮夾彎？陸委會為何怕成這樣？顯然只是怕人覺得他們如果「挺送台」會被聯想到「挺送中」，自己打臉自己！

前總統馬英九也批評，政府的做法殘忍跟不理性，不要去搞政治，這實在很不像話，應該要讓陳同佳來台受審。

對此，PTT網友也嘲笑蔡政府，此嫌犯已經在香港服完刑，現在來台灣投案，蔡政府是在怕甚麼？投案不是很好？陸委會怎麼了？關心不介入？民進黨這操作看不懂！

(中時電子報)