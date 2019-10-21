該說太寶貝還是太害怕衣服被偷？英國男孩天團「1世代」（One Direction）主唱哈利史泰爾斯（Harry Styles）竟將打歌服和演唱會表演服裝收藏在冰庫裡，還有電腦連線，24小時持續監控。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國偶像團體1世代的人氣王哈利史泰爾斯日前被設計師Harris Reed爆料，給予打歌服和表演服裝超高規格待遇，將它們好好收整在冰庫裡，他說這個冰庫坐落在倫敦的某一處，基本上就像個「巨大冰箱」—一個冷凍庫。

除了好好的冰起來，冰庫裡還裝有iPad，可以24小時遠端連線，隨時監控冰庫狀況。Harris Reed說當他第一次知道哈利將衣服冰起來後，也覺得相當不可思議，不過哈利本人倒是感覺相當稀鬆平常，還安撫他，「別擔心，它們都妥善受到監控。」

報導並未交代哈利史泰爾斯為何要用如此極端的方式保存表演服裝，不過他近日遇到瘋狂男粉絲騷擾，遭跟蹤2個月，心理及日常生活受到嚴重影響，夜晚出門時甚至需要雇用保鑣陪同，晚上睡覺時也需要鎖門。

英國男孩天團「1世代」（One Direction）主唱哈利史泰爾斯（Harry Styles）。（圖／美聯社）

(中時電子報)