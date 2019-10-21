日前一名男住戶透露，看到高雄三民區某路上被許多人亂停車，使得原本寬敞的道路雙向道快變單向道，直呼根本是「高雄三民區停車日常！」照片曝光後，引起其他網友熱議。然後這張照片被他人轉載到PTT上分享，暗諷這是「不住高雄」的原因，更直言「高雄這種地方到底要怎麼住？」PO文一出立刻引起網友論戰。

起初是一名男住戶在臉書「爆怨公社」分享一張照片，只見原本是雙向道的馬路上，被近10台違規汽車「停好停滿」，使得原本寬敞的馬路瞬間變成單向道一樣，讓原PO語帶諷刺酸說，「高雄三民區停車日常！」

然後這一張「高雄三民區停車日常」的照片被轉載到PTT上分享，分享者表示台北就算比較亂的地方也不可能如同高雄一般，「重點是人民的素質，不會檢舉也沒用，警方不處理的」原PO認為即使高雄蓋美術館、駁二特區，或者規劃美麗的重劃區都無法改善環境，他表示「人民素質沒有提昇都沒有用」。因為有這樣子的想法，這使得原PO直呼：「自己生在天龍國實在太幸運了，高雄這種地方到底要怎麼住？」

PTT文章一出後，立刻引爆南北論戰，有人就笑說「高雄真是好地方！12米道路可以停車成6米巷道！」、「好爽喔，停橫的」、「一樣的錢外面可以佔地為王 多好啊」、「高雄很多路段大家都是這樣停車的」。

然後也有不甘心回嗆，「都比台北巷弄還寬，是有什麽問題呢？」、「高雄有高雄玩法啊，台南也是」、「這條路印象中是接近無尾巷…這種路全台灣都一樣吧…除非有人刻意去狂檢舉」、「去竹北吧，你的唯一選擇」、「台北一樣有橫停的啊，杭州小籠湯包旁邊巷子」、「台北市信義區吳興街也都是這樣停」。

(中時電子報)