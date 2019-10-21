庫德族為首的軍事同盟「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）今天指出，他們已從敘利亞東北部邊境城鎮拉斯埃恩（Ras al-Ain）撤出所有戰鬥人員。

路透社報導，敘利亞民主力量發言人嘉布瑞爾（Kino Gabriel）聲明表示：「這座城市再也沒有我們的戰士了。」

他還提到，撤軍是「在美國調停下與土耳其暫停軍事行動的協議」一部分。

法新社報導，土耳其國防部稍早也證實，庫德族武裝分子正撤出拉斯埃恩鎮。

土耳其支持的敘國反抗軍勢力上週控制了拉斯埃恩鎮大部分地區，他們稍早指出，敘國境內庫德族民兵團體「人民保衛軍」（People's Protection Units，YPG）仍牢牢掌控拉斯埃恩鎮的近30%地區。

人民保衛軍是敘利亞民主力量的主要成員，也是土耳其本月9日揮軍敘利亞北部「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）的目標。

土耳其9日揮軍敘國北部與庫德族民兵交戰，之後造成敘國東北部邊境城鎮特爾阿布雅德（Tel Abyad）和拉斯埃恩一帶鄉村大批民眾流離失所。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）17日與美國副總統彭斯（Mike Pence）會談，同意暫停5天進攻行動，好讓人民保衛軍有時間撤出敘國境內的「安全地帶」（safe zone）。這是安卡拉當局希望在敘國東北部靠近土國邊界設立的區域。

儘管土耳其與美國達成協議，在人民保衛軍撤離時暫停軍事行動，但土耳其國防部稍早也宣稱，人民保衛軍今天仍在敘國東北部發動攻擊，造成土軍1死1傷。

(中央社)