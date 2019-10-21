在知床體驗流冰漫步，需由專業教練陪同，並穿著防寒潛水衣與護具。圖：業者提供

SL濕原號行駛在雪白壯麗的釧路濕原。圖：業者提供

遊客站在甲板層體驗破冰船劃破浮冰的震撼。圖：業者提供

你的北海道之旅，還只停留在海鮮、滑雪、購物、洗溫泉？唯有在冬季限定的知床流冰漫步、流冰浴，將刷新旅客的旅遊新六感體驗。在防寒潛水衣與護具的保護下，旅客可以直接趟到大海中，拍出正在泡「流冰浴」的畫面，感受被極凍冰層所包覆的刺激氛圍。冬季限定的道東經典行程，每年只在1-2月登場，想來趟與眾不同的北海道行程，如此別出心裁的安排，一定要體驗。

市面上眾多北海道旅遊產品，主打的無非是海鮮、滑雪、購物，但是這些行程並不能真正深入北國之美，尤其北海道位於日本最北端，除了獨特的愛奴文化之外，每年冬天從鄂霍次克海漂流到道東的「流冰」，不但有特季節性特定的景觀，還有在雪白的流冰漫步、泡「流冰浴」的特體驗，完全可以感受一場外冰內熱(外部環境零下好幾度，內心卻是熱血澎湃)，那種言語難以形容的滋味，不親自來感受一下怎麼行呢！

目前巿面上安排全流冰體驗的行程並不多，因為行程規劃不容易，所有的旅客在出發前都要事先確定旅客的身高體重，才能夠分配防寒潛水衣與護具，並安排專業教練陪同，對於操作程序繁雜的行程，業者並不太愛操作。尤其每年只有1-2月期間限定，錯過了只能再等一年。

此外，2月初至3月中登場的阿寒湖冰上祭典，可以說是北海道雪國最熱鬧的時光，活動現場有用冰建起的壯觀神社，還可以觀賞到鋸冰及冰壺競技場，晚間還有光雕投影與璀璨煙火秀等各項精彩的冰上活動。

搭火車還給不同圖案的「乘車證明書」？這就每天冬天北海道一票難求的SL釧路溼原火車，今年發車日期在1月26日（週六）～2月24日（週日）行駛的SL釧路滋原火車，是所有鐵道迷所嚮往的，這趟迷人的丹頂鶴鐵道生態旅程，一定要及早規劃。曾經搭乘過SL釧路溼原火車的品冠旅遊副總經理陳慶華指出，冬季濕原號行經壯麗的釧路濕原，到了冬天，一整片雪白大地讓人感嘆大自然的神奇，幸運的話還能看見「濕原之神」丹頂鶴的英姿，不論是鐵道迷，或是喜愛大自然的旅客，都會因為眼前的迷人景感動不已。

突出於鄂霍次克海的知床半島，以「位於北半球並且能夠看見浮冰的最南地區」在2005年正式被列入世界自然遺產，來到道東一定要入住知床飯店，除了擁抱知床的自然美景，還能感受愛奴族的濃濃異國元素，也不要錯過了上街逛逛，購買精細的愛奴手工藝製品，以及欣賞愛奴民族的傳統表演。

在美食方面，當地最盛行的海鮮蓋飯也可以DIY喔，用心的業者會安排旅客深入當地海鮮市場，自行挑選喜愛的海鮮，例如海膽、花枝、干貝、鮭魚卵…等等，自己完成獨一無二的豐盛海鮮蓋飯。這種很接地氣的行程，一般的團體行程是不會規劃的，深度道東旅遊行程參考：https：／／event.pktravel.com.tw／EW／GO／MGroupDetail.asp？prodCd=CTS05BR0JANP，想要深度遊道東，消費旅客可以多做比較，尤其是事前的完整規劃，才能為自己留下最難忘的深刻體驗和美好回憶。

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