亞錦賽中華隊總教練李盈南是台電成棒隊40多年員工，再一年就要退休離開球場了，亞錦賽是他棒球生涯第1次、也是最後1次正式國際賽中華隊總教練，經過1周賽事洗禮而冠軍到手，榮耀業餘棒球，李盈南成為最歹命、也是最好命的總教練。

去年合作金庫成棒隊總教練許順益帶領中華隊在雅加達亞運擊敗由全職業球員組成的南韓隊，創造業餘棒壇驚奇；許順益在亞運過後無意再接國家隊總教練，改由去年雅加達亞運中華隊教練團成員的李盈南接任。

今年的亞錦賽肩負爭奪「6搶1奧運資格賽」的壓力，不像前斷近幾屆亞錦賽輕鬆參賽，對於已經64歲的李盈南帶隊作戰是煎熬；還好今年亞錦賽中華隊加入多位旅外球員助陣，甚至大聯盟身手的球星，全力幫忙李教練爭贏搶勝。

李盈南40多年的棒球生涯，1970年代參加過亞錦賽、洲際盃的比賽，1990年代成為教練與近年來加入中華隊教練團，他幾乎都與國際賽冠軍絕緣，充其量在2017荷蘭港口盃的邀請賽有過冠軍經驗，至於正式的國際賽只有今年的亞錦賽最有希望冠軍，果然抗日成功美夢成真。

這也是他最後一次奪國際賽冠軍的機會，李盈南還有1年就要退休，離開耕耘40多年的棒壇，今年亞錦賽彌補他生涯奪冠的遺憾，得力於中華隊球員的幫助，據了解，中華隊一些資深業餘球員串連，大家努力奮戰，想給李教練退休驚奇！

台電球員陳偉志表示，不要看李教練年紀大，他的帶隊方式非常美式，很融入球員的內心世界，常與球員聊天了解球員的心情與想法，讓球員沒有無形的出賽壓力，因而齊力打出好成績送給李教練有個最美好回憶。

(中時 )