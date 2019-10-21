搖滾男團「八三夭」即將於11月23日再度登上台北小巨蛋開唱，但有骨灰級粉絲在「Dcard」控訴，2年前參加八三夭官網抽獎，幸運得到和偶像「共度午茶時光」的機會，後續卻只得到：「正在努力準備演唱會中，有任何消息會盡快通知」的敷衍答覆，最後等到心碎。

二○一七年八三夭官網開張後，陸續辦了不少活動。但當年年底抽中「眉飛色舞PLUS.－八三夭共度午茶時光」獎項，滿心期待能與偶像近距離親密接觸的死忠粉絲，卻因活動石沉大海相當生氣。

該名粉絲一再詢問官網，都沒有得到具體回應，今年九月終於忍無可忍發文：「每天都在期待收到官網的信件通知，結果等到現在二○一九尾了，我他X的還沒等到通知呢……我知道不該用鍵盤抹殺他們在音樂上的努力，但如果沒有想要用心跟粉絲經營，就不要辦這種會有爭議的活動。

這篇以「#黑特 八三夭」為題的貼文，立刻引起不少回應：「這裡也是等到都脫飯了還沒吃到下午茶的小夥伴（舉手），這期間也有寄信、私訊成員、直播留言，但都被無視了，真的感到很心涼。」粉絲發文抱怨後一個月，八三夭經紀人終於在十月二日透過官網回覆：「一直想用新專輯搶聽會搭配午茶活動，但新專輯始終尚未完成，所以活動有所延遲。」同時宣布將在十一月三日補辦活動。現在就看兩年前得獎的十位粉絲，願不願意再給偶像一次機會。

二○○七年出道的八三夭，雖然曾被封為「破產版五月天」，但靠著累積的人氣與〈東區東區〉等夯歌在樂壇站穩腳步，去年一路唱遍日本、韓國和兩岸三地，與A-Lin合作的新歌〈來互相傷害〉也頗受好評。相信他們仍保有做音樂的初心，但也別忘了一路相伴的粉絲。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)