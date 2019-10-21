CTWANT》「何老師」左手拿補助右手轉賣 新住民淪撈錢工具

去年底新北市政府為推廣東南亞美食，輔導成立餐廳「東協廚房」，市長侯友宜還在農曆年節前與新住民們一起手作年菜、大啖美食。如今，這塊異國招牌已悄悄被拆下。

接手經營的越南籍新住民陶緣海指控，廚房原由新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，向財團法人婦女權益發展基金會爭取補助創立，卻又以協助創業為由轉讓，「何若萍一手拿經費，一手賺差額，還對前往領取薪資補助的新住民惡言相向，實在貪得無厭。」

陶緣海痛批，當初何若萍僅花二萬元就頂下店面，卻向她索取二十萬元頂讓金，相關單位補助浮濫，完全不作追蹤稽核，「養而不教」實在愧對納稅人。

已經在台灣落地生根十多年的陶緣海說，自己今年從國立空中大學社會學系畢業，因為喜歡煮菜，也考取了中式烹飪執照，才會想要經營家鄉菜小吃店，在店裡工作的新住民姊妹薪水都是她先墊付，再向何若萍的協會簽名領取，自己發現何女兩面收錢的手法後，竟造成何女惱羞成怒，讓姊妹遭受把薪水丟在地上的歧視對待，真是悔不當初，現在只能先歇業因應。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍對此回應表示，當初政府補助費用，扣除稅金僅剩27萬元，全用來買設備和柴米油鹽食材，加上安裝招牌，還倒貼30萬元。經歷半年虧損，後來陶緣海主動提出要接手，她才要求頂讓金，雙方約定每個月一萬元分期付款。

何若萍表示，現在東協廚房歇業後，將繼續開辦「東協廚房2」，且家長志工協會先前都有幫忙發放工作薪資，沒有虧欠新住民。對於政府經費補助的用意，以及東協廚房的創設主旨，何若萍一直不願正面回覆，最後直接掛電話不予回應。（未完）（記者／吳嘉億）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)