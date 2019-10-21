CTWANT 》惡魔母子！病翁生活比狗慘 遭餵霉菜睡浸尿紙箱

新北市三峽區一名李姓老翁，因長期罹患糖尿病導致生活無法自理，孰料李妻自4年前開始夥同2個兒子虐待老翁，除對李翁冷言嘲諷外，甚至餵食發霉飯菜，還怒罵李翁「怎麼不快死。」讓老翁的大女兒無奈嘆息：「二個弟弟簡直禽獸不如，媽媽也太絕情了。」

李翁說，他與妻子結婚54年，育有2子4女，本以為辛苦打拚一輩子，最終可以與妻小樂享3代同堂、含飴弄孫的晚年生活，沒想到還是輸給了現實，因為長年健康狀況不佳，妻兒離他而去，剩他一人獨守空盪盪的老屋，過著三餐不繼的日子。

而女兒們替李翁整理房間時，發現屋內沒有床墊，發現原來是因為李翁大小便失禁，李妻為了方便清理，僅在和室內放了一塊帆布跟紙箱充當床，紙箱都被尿液滲透到破爛不堪，帆布上也是厚厚灰塵，令人不甚感慨。

針對李妻對待李翁的種種行徑，本刊多次致電李妻及以簡訊聯絡，至截稿前均未獲對方回覆。（未完）（記者／張馥暄）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)