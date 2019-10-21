10/21-10/27｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！她首先指出，水星天蠍進入停滯期很「考驗關係」，尤其是親近的關係中，容易出現有溝通不良、吵架問題，也開始有聽錯指令、雞同鴨講等讓人抓狂的事。若一直有「利益、利害」的不舒服心結，也到了該好好攤牌、討論的時機。但是，唐綺陽提醒說要注意釋放善意或惡意的能量，否則可能會反射到自己身上。

生活瑣事上，則是要當心3C產品以及天氣、交通方面受到阻礙或出狀況，造成溝通方面的波折，耐心溝通多做解釋，避免溝通上的誤會。

此次水星停滯於天蠍，所以「權貴、投資、金融」，與「軍警、醫療、懸案、生死議題」也要陸續被「回顧、起底、討論、曝光」（韓星雪莉受網路霸凌自殺，與幸佳慧辭世），會想探測秘密。

本周四太陽即將進入天蠍座，天蠍時節的週年慶、雙十一活動聲勢總是浩大，金額也總「大錢、破紀錄」，完全凸顯天蠍慾望與大錢本質，對小市民而言，也是一個機會好好面對理財。另外，唐綺陽指出這段時間事情多、能量也較混亂，對於不夠信任的關係而言，是考驗雙方信任度的時期。

重要星象：水星停滯期、太陽將進天蠍。

工作注意↓

雙子：工作若有海外元素，會特別順利

獅子：避免雞同鴨講，應多溝通清楚

天秤：舉手之勞的幫忙，成為別人的貴人

射手：新計畫還不到時候，容易一波三折

桃花注意↓

白羊：容易退縮，讓人覺得冷漠、不領情

金牛：把自己打理好，成為社交場合的焦點

魔羯：別只默默的付出，要大膽一點

雙魚：好壞桃花都有，要好好分辨

財運注意↓

天蠍：該談的錢要談清楚，不要好面子

水瓶：不要鐵齒，要接納別人的意見

健康注意↓

巨蟹：做健康檢查或反省生活習慣

處女：當心憂慮過度影響健康

(中時電子報)