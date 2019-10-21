瑞士國會大選投票今天落幕，初步預測顯示，瑞士人民黨可望拿下25.8%得票率蟬聯第一大黨，綠黨得票率將較上屆選舉大幅攀升5.9個百分點至13%，可望成為國會第4大黨。

瑞士廣播電視台（SRF）公布民調機構GFS Bern的預測結果，極右派的瑞士人民黨（Swiss People's Party，SVP）可望在下議院選舉奪得25.8%選票，得票率較上屆2015年10月大選下滑3.6個百分點。

中間偏左的社會民主黨（Social Democratic Party）拿下16.6%得票率，依舊位居第2大黨，中間偏右的自由民主黨（FDP）則以15.3%排名第3。

綠黨（Green Party）有望在下議院選舉獲得13%選票，並從上屆選舉第5大黨竄升成為第4大黨。另一小黨綠色自由黨（Green Liberal Party，GLP）得票率則有7.9%。

路透社報導，如果綠黨與綠色自由黨克服政策分歧並決定團結合作，兩黨的得票率將逼近21%，甚至有望在最高行政機關聯邦委員會（Federal Council）7名委員中奪下一席。

(中央社)