國民黨總統參選人韓國瑜目前民調，仍輸民進黨蔡英文，宅神朱學恒指出，韓若民調每周上升2%，就可以追上蔡英文了。國民黨北市議員鍾沛君認為，還需取決投票率，蔡的民調已到頂端，國民黨支持者投票意願一向比較高，這是韓國瑜的一個利多。

朱學恒政論節目《楷道論政》分析說，《品觀點》最新民調顯示，10月10日蔡英文說「中華民國台灣」之後掉0.1%，在誤差範圍內；韓國瑜則上升1%。不過還是要看民調趨勢，韓從谷底25.9%上升到27.9%，是不是以後周周都會上升呢？若連續13周都上升，就會達到40.9%，可望贏蔡英文目前的40.5%。不過即使韓周周上升1%，還得要91天，但現在距大選已經不到13周，因此就得要每周上升2%才追得上。韓若能再努力，每周上升2%就來得及，但每周上升2%是非常辛苦的一個民調追趕，就要看韓陣營有沒有辦法。

鍾沛君指出，朱學恒講了一半，其實還要取決投票率，國民黨支持者一般被認為投票意願和投票率比較積極樂觀，這是另外一個利多。還有不表態率問題，究竟選票會流向何方？

鍾沛君點出，如今綠營火力全開，全黨打一人，把蔡英文的民調撐到頂端，差不多來到觸頂的時候，但若沒有再推菜上桌，蔡英文的民調不但不能往上爬，還有可能往下掉。而韓國瑜的民調在綠營全黨打一人下，確實有受到影響往下降，但往下降也找到了一個支撐點。這也顯示一件事，民進黨無論再怎麼會拚選舉，顯然有一群不健忘的選民，會記得在民進黨執政之下，不是每個人都有300萬掉在高鐵上、也不是每個人出國時想買多少香菸就買多少菸，這些都會留在選民心中。在蔡的民調到頂之後，下一步走勢，就很值得觀察了。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)