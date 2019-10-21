想拍網美照卻忘了顧慮安全？近日有人在逛中正紀念堂時目擊到一位媽媽，為了幫女兒們的童年留下回憶，竟是叫她們爬到牆上的裝飾品站著拍。而原PO譴責這名媽媽做了最壞身教的照片一曝光後，讓許多網友看了拳頭都硬了，狂問「受傷了會要求國賠嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」分享2張照片指出，看到一位媽媽為了要有美照，於是乎叫小孩站上中正紀念堂牆壁上的龍頭拍照，兩個孩子也照做了，這讓一旁的原PO看不下去，發文勸說「這位媽媽～您叫小孩站上去龍頭拍照？不能站側邊合照就好嗎？」接著怒酸說，「若是踩斷了，小孩摔下受傷，您會要求國賠嗎？」

原PO解釋當時是她聽到媽媽叫小孩放下手中物品再爬的指令聲很大聲才吸引他目光，而且當時旁邊有人喊沒水準，這名媽媽仍然沒阻止小孩繼續做不良行為，於是原PO就拍照了。

照片一出之後，其他網友們又是一陣撻伐，紛紛冷嘲熱諷「她可能望女成龍....」、「恐龍家長：旁邊沒寫不能踩上去啊！要求國賠是很合理的」、「三寶媽一定說：我那知道龍頭經不起踩！」、「斷掉應該不至於，但是不小心跌下來可能會要求國賠XD」、「國賠養成計畫」；還有人為文物發聲，「應該告死這種破壞國家文化建築的人」。

(中時電子報)