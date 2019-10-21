北市艋舺公園街友口角 一人遭刺傷送醫 06:582019/10/21 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 案發現場留有大片血跡。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區艋舺公園今日凌晨發生一起傷人事件，2名熟識的街友在飲酒作樂時，爆發口角，其中一名約40多歲的街友突然持刀刺傷身旁60多歲的遊民，導致當場血流如注，警方獲報後趕往現場，將傷人的街友壓制逮捕，並將傷者送醫急救，所幸沒有生命危險，而案發原因仍在調查當中 （飲酒過量有礙健康） (中時 ) #公園 #艋舺 #口角 #艋舺公園 #傷者 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北公園換秋裝！彩葉草、灌木飄香添繽紛 06:102019/10/17 旅遊 桃園福元公園打造美麗新綠洲 要拚金質獎 20:312019/10/17 生活 跟著地圖 暢遊人氣同志夯點 04:102019/10/18 地方新聞 孩子遊戲場天堂邀你一起勾勒《共玩世代》系列工作坊開跑 10:302019/10/18 生活 北市公園監視器比例不到10％ 議員憂成治安死角 15:462019/10/18 生活 庶民起義 苗栗貓裡瞄公園熱鬧登場 16:362019/10/18 政治 男登鳶嘴稍來山步道墜谷 獲救 16:232019/10/19 社會 普悠瑪追思會 台鐵局考慮成立基金會照顧傷者 21:072019/10/19 生活 2019艋舺服飾購物節 23:212019/10/19 生活 艋舺服飾購物節90元服飾特賣只到月底 17:412019/10/20 生活 社會熱門新聞 鶯歌深夜惡火3死1傷 國小校長夫婦、外甥罹難 - 社會 宜蘭老翁鋸管爆頭慘死 證實疑來自軍方未爆彈 - 社會 鳳鳴國小校長夫婦、外甥火災罹難 侯友宜凌晨趕赴慰問 - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 進情趣用品店看A片 男再也沒出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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