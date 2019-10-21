台北市萬華區艋舺公園今日凌晨發生一起傷人事件，2名熟識的街友在飲酒作樂時，爆發口角，其中一名約40多歲的街友突然持刀刺傷身旁60多歲的遊民，導致當場血流如注，警方獲報後趕往現場，將傷人的街友壓制逮捕，並將傷者送醫急救，所幸沒有生命危險，而案發原因仍在調查當中 （飲酒過量有礙健康）

(中時 )