市長侯友宜得知後，漏夜趕往現場勘查起火原因，承諾全力協助家屬處理後續治喪事宜。（新北市府提供／許哲瑗新北傳真）

市長侯友宜得知後，漏夜趕往現場勘查起火原因，承諾全力協助家屬處理後續治喪事宜。（新北市府提供／許哲瑗新北傳真）

市長侯友宜得知後，漏夜趕往現場勘查起火原因，承諾全力協助家屬處理後續治喪事宜。（新北市府提供／許哲瑗新北傳真）

鶯歌區德昌二街一住民宅今凌晨1時許發生火警，50歲鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、50歲校長夫人黃玟瑜不幸葬身火窟，另外兩名外甥，一名送醫不治、一名從3樓跳窗負傷獲救，共釀3死1傷悲劇；市長侯友宜率市府團隊漏夜趕往現場勘查起火原因，承諾全力協助家屬處理後續治喪事宜。

據了解，50歲屋主曾俊凱是鳳鳴國小校長，50歲黃姓妻子在鶯歌國小擔任音樂老師，由於邱姓外甥、邱姓外甥女年幼父母雙亡，由校長夫妻撫養長大，平時同住鶯歌區德昌二街一處透天厝。

警消表示，這起火災發生在今天凌晨1點多，警、消獲報後趕往現場灌救，到場後得知屋內有4位民眾受困，其中邱姓外甥女先跳窗獲救，造成腳踝骨折，正在醫院開刀救治中。

警消指出，接著凌晨2時許在2樓後陽台救出黃妻，黃妻頭部及上半身有18％燒燙傷，現場已失去生命跡象；接著在3樓陽台玄關，救出傷勢嚴重的邱姓外甥，最後在4樓前陽台，救出鳳鳴國小校長曾俊凱，他全身3度燒燙傷，已呈現焦黑狀且無生命跡象，4人分別送往桃園聖保祿醫院及三峽恩主公醫院。

警消指出，火勢於1點55分熄滅，燃燒面積約75平方公尺。

侯友宜凌晨獲報後，隨即趕往火災現場勘查起火原因，同時率副市長謝政達，消防局長黃德清、教育局長張明文及鶯歌區長周晉平至聖保祿醫院及恩主公醫院，探視傷者、慰問家屬，並向不幸身亡的鳳鳴國小校長夫婦拈香致意，侯友宜表示，市府教育局、民政局及社會局等相關局處，會全力協助家屬處理後續治喪事宜。

(中時 )