網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜19日在深綠選區的台南舉辦造勢大會，現場滿滿人潮，手機燈海更是重現去年韓在高雄三山造勢的經典場面！可是韓黑總是能雞蛋裡挑骨頭，讓韓粉很納悶，為什麼只要韓國瑜成功造勢，一堆韓黑文章馬上出來洗版面？在看到週末的大造勢後，韓粉秒頓悟，「因為人太多被嚇到了」！

網友seraphimm於批踢踢發文表示，突然頓悟，為什麼韓黑一直覺得韓在造勢？就是人太多！原來真的韓黑被嚇到了，還真的以為每天都在造勢！其實，真心為蔡英文打抱不平，其實後援會跟競選總部等等，蔡英文也辦了N場，結果，連菸粉綠霉也無感，連1450也不盡責，理應扣薪！

該網友更表示，真的造勢等級，就是凱道跟那個六月再來98三重，昨天台南比較有規模，但也只是算競選聯合授旗，我韓粉覺得，還不算造勢啦！台南跟今晚的嘉義就簽唱會等級，只是人不小心太多，韓黑閃屎，以為又在造勢了！

庶民起義也不是造勢啦，以前，綠營最厲害的就是這種，路邊開講，宮廟廣場公園遍地開花，綠營專門的！跟韓黑說抱歉，不小心人太多，讓你們誤解了，真的還不算開始造勢，真的，揪咪！

(中時電子報)