國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅拚大選，昨晚首次抵達嘉義市與立委參選人傅大偉合體造勢，現場滿滿的國旗飛揚，上萬人潮擠爆現場。而最新的造勢空拍畫面也曝光，網友看到驚呼，「太壯觀了！」。

韓國瑜昨(20日)晚間，從台南北上至嘉義市與黨籍立委參選人傅大偉、現任市長黃敏惠等人聯合造勢。他致詞時疾呼，2020選他當選總統，讓「台灣安全，人民有錢」，還高唱《中華民國頌》，更讓全場凍蒜聲不絕於耳。韓說，太太李佳芬是嘉商畢業，嘉義「民主聖地」，請大家把眼睛打開，執政黨像過度被嬌寵的孩子，驕傲自大、貪汙腐敗，他認為，執政黨做不好就該請下台。

韓國瑜10月20日晚間，在嘉義市文化公園舉辦萬人造勢活動。(圖/截自 Johnny Lin 空拍)

某挺韓的直播Youtuber 「Johnny Lin」 空拍親赴嘉義市現場拍攝造勢活動，r近30秒的空拍畫面中可見滿滿的藍營支持者，據悉，這場「韓國瑜傅大偉基層庶民後援會成立誓師大會」，警方估計約有1.5萬人，市長黃敏惠說，這是她蓋文化公園後首次人潮爆滿，水洩不通。

網友看完影片紛紛在留言處發表論點。「令人瞠目結舌！太壯觀了！這才是真民意 真民調！」、「今晚嘉義真是讓我又再次對韓，在南部的人氣驚艷了」、「住嘉義這麼久，沒看過藍綠哪一個政治人物能在這裏爆場！嘉市藍綠一向55波！」、「嘉義人超狂！滿滿的人潮，而且很多年輕人」。

(中時電子報)