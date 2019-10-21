國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅拚選舉，20日晚上抵達嘉義。韓國瑜說，台灣觀光產業變觀光慘業，民進黨還玩數字遊戲。他也呼籲嘉義鄉親冷靜想一想要找希望還是走向絕望，唯一機會是2020，若國民黨2020重新執政，要以人民為本，帶台灣走向「台灣安全，人民有錢」。有評論提及，韓20日下午在台南發布觀光政策白皮書，有數十個觀光產業公會、團體列名「韓國瑜觀光產業後援會」，觀光業者不怕被蔡政府秋後算帳，擺明是豁出去了，這槍會不會產生擴散效應引發關注。

蔡政府執政後，兩岸關係急凍，陸客銳減，導致許多觀光業者哀鴻遍野。韓國瑜昨到嘉義造勢時提及，台灣觀光產業變觀光慘業，民進黨還玩數字遊戲，他不是幸災樂禍，因為產業變慘業，是全民遭殃，台灣沒有一個行業對台灣未來有信心，他希望民進黨成功，希望蔡英文帶給台灣富裕，但卻只看到無能，腦滿腸肥吃香喝辣的官員。韓也喊話，若國民黨2020重新執政，要帶台灣走向「台灣安全，人民有錢」。據中評社報導，庶民經濟才是2020大選最核心的議題。

該評論提及，台灣零售業的寒冬，主要源於兩大因素，包括退休軍公教年金改革以及陸客減少，台灣整個餐飲、零售、觀光等都受到影響。蔡政府為救選情搶救觀光產業，砸錢補助東南亞地區旅客，也從9月1日起到年底推出台灣本地人的秋冬旅遊補助，但恐非長久之計。該評論指出，韓20日下午在台南發布觀光政策白皮書，有數十個觀光產業公會、團體列名「韓國瑜觀光產業後援會」，觀光業者不怕被蔡政府秋後算帳，擺明是豁出去了，這槍會不會產生擴散效應引發關注。

此外，評論認為，解決台灣經濟問題最重要的是改善兩岸關係，但民進黨政府就是不做，令許多產業界不滿。庶民經濟差，民怨大，但許多民調都顯示蔡英文領先幅度大，「2020這場選舉發展至今極為詭異」。該評論稱芒國乾絕對是假議題，誰來搶救台灣庶民經濟陷落才是2020的硬道理。

(中時電子報)