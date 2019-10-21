美聯冠軍戰G6，洋基和太空人擺出別開生面的牛棚大對決，結果兩隊的終結者在最後一局雙雙挨轟。洋基因為前面多丟了2分以致飲恨出局。對於洋基把存亡賭在牛棚車輪戰的策略，紐約媒體頗有微詞，太空人畢竟有先發強投做為G7最後防線，洋基完全是孤注一擲。

去年美聯外卡戰，運動家祭出牛棚車輪戰，被洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)擊敗，運動家遭質疑「玩過頭」。洋基當時撿了便宜，現在自己也學運動家那樣「賭一把」，結果重演運動家的悲劇。事實上洋基G6還有先發左投傑哈普(J.A. Happ)可用，傑哈普當天做為第2任投手，投了2局就退場。

《紐約郵報》認為洋基牛棚「太嬌弱」，整年例行賽下來沒有任何人「連3日出賽」。9月的時候更涼，牛棚被形容像水療中心一樣，放眼大聯盟也只有洋基的牛棚過這麼爽。結果到10月要操他們的時候突然就不行了，牛棚第一戰將歐塔維諾(Adam Ottavino)在G2挨敲追平轟，洋基輸掉延長賽。

終結者查普曼(Aroldis Chapman)整個9月只投了4.1局，季後賽工作量加重，G5他投完1局之後馬上坐飛機到休士頓，隔日再出來他的體力就不夠了。G6的第9局，查普曼用10球K掉前兩人，然後再也投不出時速100英里火球，他想靠滑球撐過去，先投1個四壞保送就挨了再見轟。

總教練波恩(Aaron Boone)承受外界責難，但他有苦衷，畢竟洋基先發投手短缺，傷兵接連不斷，他若不保護牛棚，恐怕連分區冠軍都拿不到。只是老天愛開玩笑，波恩平日最信任的格林(Chad Green)、最呵護的查普曼，偏偏就是在最後一戰讓他失望的人。

(中時電子報)