儘管新球季不被外界看好，灰狼前鋒威金斯仍在個人推特上宣布，連續兩年進行他的捐款贊助孩童計畫，只要他在新球季每得1分，就會捐出22美元，為何會選這個捐款數字？因為他的球衣背號就是22號，卻展現他另類的企圖心。

「我很自豪地宣布，我將連續第2年進行捐款行動，本賽季我得到1分，就會捐出22美元，幫助那些想要參與運動，卻受到限制的弱勢兒童團體，」威金斯發推表示，「我的目標一直是幫助孩童享受童年快樂，以及參與運動之中。」

威金斯上個球季總共拿下1321分，捐出29062美元，雖然跟他上季年薪2525萬美元相比，只算相當少的捐款，卻展現出他關心弱勢孩童的一面，更重要的是，他可以藉此激勵自己努力得分，新球季續跟唐斯聯手爭搶季後賽門票。

只是威金斯新球季不但沒被列在百大球星，更被外界認定進攻能力不夠穩定，但他今年夏天刻意加強自己的三分外線火力，就是希望能在場上帶來更多威脅，目標能從上季場均18.1分，重回場均20分以上，徹底打破外界看衰印象。

(中時電子報)